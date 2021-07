Apertura A Bola | “Meité verrà presentato domani”

(Di giovedì 22 luglio 2021) L’odierna del quotidiano portoghese, A, dichiara chedal Benfica il centrocampista Soualiho. Nella scorsa stagione il classe 1994 è stato girato in prestito al Milan dal Torino durante la sessione di mercato invernale. I rossoneri, una volta terminata la stagione, hanno scelto di non riscattarlo. Ritornato nella capitale sabauda, sponda granata, dapotrebbe esserci un nuovo inizio per il francese vestendo i colori biancorossi della squadra portoghese. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Apertura Bola

alfredopedulla.com

... l'agente di Valentino Lazaro non aveva concesso alcunain merito al possibile ... Dichiarazioni che dal Portogallo raccolgono più come un bluff, considerato che secondo A, dalla dirigenza ...... l'agente di Valentino Lazaro non aveva concesso alcunain merito al possibile ... Dichiarazioni che dal Portogallo raccolgono più come un bluff, considerato che secondo A, dalla dirigenza ...Il centrocampista classe '94 reduce dal prestito al Milan è pronto a dire addio a titolo definitivo, per una cifra intorno ai 7 milioni di euro. Il Torino in queste ore sta definendo il trasferimento ...A breve arriveranno anche le firme sui contratti che legherà Meitè al Benfica per i prossimi cinque anni. Le aperture portoghesi - Meité firma con il Benfica per cinque anni. vedi letture. Di seguito ...