Anziani, la sana alimentazione aiuta a prevenire il decadimento cognitivo (Di giovedì 22 luglio 2021) Frutta, verdura, olio extravergine d’oliva, controllo del peso, attenzione a non esagerare con carni e proteine animali. Mangiare bene, controllando il peso e seguendo le linee dell’alimentazione mediterranea, è una delle strategie migliori per invecchiare bene. Bisogna fare attenzione da giovani e soprattutto nella mezza età: questo dicono le ricerche. Ma cosa occorre fare nelle persone che hanno già raggiunto gli 80 anni? Alla domanda risponde una ricerca italiana condotta dagli esperti dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e dell’Italian Institute For Planetary Health (IIPH, una joint venture fra Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e la sede ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 luglio 2021) Frutta, verdura, olio extravergine d’oliva, controllo del peso, attenzione a non esagerare con carni e proteine animali. Mangiare bene, controllando il peso e seguendo le linee dell’mediterranea, è una delle strategie migliori per invecchiare bene. Bisogna fare attenzione da giovani e soprattutto nella mezza età: questo dicono le ricerche. Ma cosa occorre fare nelle persone che hanno già raggiunto gli 80 anni? Alla domanda risponde una ricerca italiana condotta dagli esperti dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e dell’Italian Institute For Planetary Health (IIPH, una joint venture fra Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e la sede ...

Advertising

ManuelTucci2 : @LucioMM1 @Trippio_Quappio @cryptokuro @ngiocoli Estremizzando il pensiero dell'eugenetica sana, gli anziani o le p… - EneidaMuzhaqi : @ZanAlessandro Ma come mi posso vaccinare io che sono sana e giovane quando nel mondo ci sono degli anziani e perso… - Federico_Tonin : @Andrea64523641 @Stef77359537 @GiovanniToti @markorusso69 Infatti se ci fai caso, i vaccini si danno sempre alle fa… - llilita1402 : Penso ormai con enorme tristezza che abbiamo perso la parte sana del paese #anziani Loro così vissuti saggi ci dava… - viadeisogni : @LucaGoria79 1)la malattia è terribile,gente sana morta in 10 giorni o con traumi definitivi.2) non abbiamo la cope… -