Antonio Rossi | dopo la paura arrivano le parole dell’ex campione

matteosalvinimi : Il più grande in bocca al lupo e auguri di pronta guarigione all'amico Antonio Rossi ???? - Agenzia_Ansa : Ricoverato per infarto l'ex campione olimpico Antonio Rossi - #ANSA - 361_magazine : Le parole di #Antoniorossi dopo il malore - fornarilorenzo : @renerodipicche @V_Maglia @ImolaOggi @silvia92745700 Il caso più eclatante è antonio rossi che da atleta forte come… - scottwi51279391 : RT @matteosalvinimi: Il più grande in bocca al lupo e auguri di pronta guarigione all'amico Antonio Rossi ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Rossi

Per sua stessa conferma, a colpirlo è stato un infarto., ex campione olimpico della canoa, oro ad Atlanta e a Sydney e portabandiera azzurro a Pechino , attuale sottosegretario con delega allo Sport della Regione Lombardia, è ricoverato all'...Tra i campioni che hanno tenuto alto il nome di Lecco alle olimpiadi come non ricordare, oro ai Giochi olimpici di Atlanta 1996 nel kayak velocità. Una storia, quella dei lecchesi alle ...Domenica scorsa, ma la notizia è trapelata solo pochi giorni fa, l'ex campione azzurro di Canoa, Antonio Rossi è stato colpito da infarto.Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.