Antonello | «Superlega? Allarme da condividere con l’UEFA»

(Di giovedì 22 luglio 2021) Nella giornata di ieri, il Ceo Corporate dell’Inter Alessandro Anonello ha parlato alla stampa del nuovo accordo siglato con Socios.com per la sponsorizzazione della maglia, affrontando i principali nodi economico-finanziari del club. Tra questi, il rifinanziamento dei due bond da complessivi 375 milioni in scadenza nel 2022, ma anche l’obiettivo di tagliare il 15-20% del L'articolo

Sotto il profilo dei conti,conferma l'obiettivo di tagliare il 15 - 20% del costo dell'... In questo senso, il progetto, "era un grido d'allarme, ma doveva essere condiviso con Uefa ......da 2 miliardi che salva il "baraccone" Uefa Calcio comprato - Venerdì parte la vera, ... "I talk show saziano i fanatici, il peggio è un pregio" diCaporale Pietre&Popolo - La via (a ...Intervistato da Radiocor, Alessandro Antonello ha fatto il punto della situazione e degli obiettivi dell’Inter. Sotto il profilo dei conti, Antonello conferma l’obiettivo di tagliare il 15-20% del cos ...Antonello affronta poi la situazione delicata del sistema calcio europeo, con il 15-20% dei club a rischio default: " Per questo gli stadi devono riaprire ma l’industria del calcio, per quanto colpita ...