Antonella Clerici e Heather Parisi: è guerra sui vaccini anti-Covid 19 (Di giovedì 22 luglio 2021) La campagna vaccinale anti-Covid 19 divide molto l’opinione pubblica e in queste ore, non a caso, ha scatenato una querelle mediatica tra due amate showgirl in Italia. Si tratta della battaglia social esplosa tra Antonella Clerici ed Heather Parisi, a suon di opinioni personali tra loro in contrasto espresse sui vaccini anti-Coronavirus in via di sperimentazione. Se la Clerici sostiene a pieno la campagna vaccinale in corso, la Parisi invece si dice contraria in merito, scagliando un attacco diretto alla prima. Un botta e ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 luglio 2021) La campagna vaccinale19 divide molto l’opinione pubblica e in queste ore, non a caso, ha scatenato una querelle mediatica tra due amate showgirl in Italia. Si tratta della battaglia social esplosa traed, a suon di opinioni personali tra loro in contrasto espresse sui-Coronavirus in via di sperimentazione. Se lasostiene a pieno la campagna vaccinale in corso, lainvece si dice contraria in merito, scagliando un attacco diretto alla prima. Un botta e ...

