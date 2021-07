Antognoni | “Non avrei mai pensato di lasciare la Fiorentina”

Advertising

DiMarzio : 'Non sono io il responsabile dei primi due anni disastrosi della gestione Commisso': #Antognoni si sfoga dopo il di… - violamad79 : Mi sono presa due giorni di pausa dalle polemiche ma oggi si ricomincia. Ovvia con chi si litiga? ????Ci sarebbe anch… - SiamoPartenopei : Antognoni: 'Fiorentina? Non avrei mai pensato di andarmene. Gattuso? L'ho salutato una mattina e poi non l'ho più v… - LabaroViolaNews : ??#Antognoni: 'Forse un anno fa avrei accettato, dispiace per i tifosi della #Fiorentina “ - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Antognoni Non

FIRENZE - Giancarlo, ex bandiera ed ex dirigente della Fiorentina , ha parlato a 'Italia 7' di come ha preso ...che mi hanno dimostrato affetto perche' hanno visto che ho deciso di...Ultime calcio - Giancarlo, ex dirigente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare del suo addio al club viola:Intercettato a Ponsacco da Italia 7, l'ex club manager Giancarlo Antognoni ha rilasciato qualche battuta: "Era un evento benefico a Ponsacco, un posto che ha visto ...Roma, 22 lug. – (Adnkronos) – ‘Mi spiace ma solo per i fiorentini, per i tifosi e per i giocatori viola che mi hanno dimostrato affetto tramite i social. Per me il dispiacere è solo quello di aver las ...