Anticipazioni Una vita: Genoveva finisce in ospedale (Di giovedì 22 luglio 2021) Felipe ed il commissario Mendez saranno certi della responsabilità di Genoveva nella morte di Marcia, ma riuscire ad inchiodarla si rivelerà più difficile del previsto per loro due. La donna, infatti, come rivelano le Anticipazioni Una vita, riuscirà ad uscire presto di prigione grazie all'avvocato Velasco. Tuttavia, poco dopo finirà in ospedale in seguito ad una brutta lite con Felipe e rischierà di perdere il bambino che porta in grembo. Una vita, spoiler: Genoveva finisce in prigione grazie alla testimonianza di Laura Genoveva verrà arrestata dal ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 22 luglio 2021) Felipe ed il commissario Mendez saranno certi della responsabilità dinella morte di Marcia, ma riuscire ad inchiodarla si rivelerà più difficile del previsto per loro due. La donna, infatti, come rivelano leUna, riuscirà ad uscire presto di prigione grazie all'avvocato Velasco. Tuttavia, poco dopo finirà inin seguito ad una brutta lite con Felipe e rischierà di perdere il bambino che porta in grembo. Una, spoiler:in prigione grazie alla testimonianza di Lauraverrà arrestata dal ...

