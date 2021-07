Annamaria Colao alla guida della Società Italiana di Endocrinologia: è la prima volta di una donna (Di giovedì 22 luglio 2021) Si tinge di rosa la Società Italiana di Endocrinologia con l’elezione a presidente di Annamaria Colao, prima donna a ricoprire la principale carica della Sie dalla fondazione della Società scientifica, 70 anni fa. Come osserva Annamaria Colao “nel nostro Paese ci sono colleghe di grande valore e la mia presidenza potrà essere l’occasione per creare le premesse perché siano maggiormente visibili e influenti: cercherò di inserire più donne nei ruoli chiave ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 luglio 2021) Si tinge di rosa ladicon l’elezione a presidente dia ricoprire la principale caricaSie dfondazionescientifica, 70 anni fa. Come osserva“nel nostro Paese ci sono colleghe di grande valore e la mia presidenza potrà essere l’occasione per creare le premesse perché siano maggiormente visibili e influenti: cercherò di inserire più donne nei ruoli chiave ...

