Anna Tatangelo nella domenica di Canale 5 | “Non sostituirò Barbara D’Urso | mi ispiro alla Carrà

(Di giovedì 22 luglio 2021)guida di Scene da un Matrimonio Il prossimo settembremetterà da parte il microfono e debutterà come conduttrice. Infatti, l’ex compagna di Gigi D’Alessio da settembre saràguida della nuova edizione di Scene da un Matrimonio, in onda nel pomeriggio di5 al posto die L'articolo proviene da KontroKultura.

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Davide Mengacci commenta la scelta di far condurre un programma la domenica pomeriggio su Canale 5 ad. ' Avrei scelto Barbara D'Urso al posto della cantate' ha dichiarato l'ex conduttore di Scene da matrimonio . Leggi anche > Come reso noto da Pier Silvio Berlusconi , durante la ...... o meglio le repliche dello show musicale condotto da Michelle Hunziker che vede in giuria J Ax,, Francesco Renga e Rita Pavone. Stando a quanto riporta DavideMaggio.it , infatti, le ...Barbara d’Urso, a differenza dello scorso anno, nella prossima stagione televisiva non condurrà più Domenica Live. Anna Tatangelo: rivalità con Barbara d’Urso? A sostituire Barbara… Leggi ...Anna Tatangelo condurrà una nuova versione del programma “Scene da un matrimonio”. La trasmissione per anni è stata condotta da Davide Mengacci. Quest’ultimo ha espresso le sue perplessità circa la sc ...