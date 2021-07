Anche in Puglia l’operazione con tre arresti e sequestri per trenta milioni di euro Guardia di finanza (Di giovedì 22 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nell’ambito di una vasta operazione convenzionalmente denominata “SPEED”, i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bologna hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa del G.I.P. del locale Tribunale – Dott.ssa Francesca ZAVAGLIA, consistente nell’arresto in carcere di 3 persone, di cui 2 coniugi domiciliati in provincia di Salerno, e nel sequestro preventivo di 11 società e beni per un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro. L’attività, condotta dalle Fiamme Gialle del Nucleo ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 22 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Nell’ambito di una vasta operazione convenzionalmente denominata “SPEED”, i militari del Comando Provinciale delladidi Bologna hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa del G.I.P. del locale Tribunale – Dott.ssa Francesca ZAVAGLIA, consistente nell’arresto in carcere di 3 persone, di cui 2 coniugi domiciliati in provincia di Salerno, e nel sequestro preventivo di 11 società e beni per un valore complessivo di oltre 50di. L’attività, condotta dalle Fiamme Gialle del Nucleo ...

