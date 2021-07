Analisi del prezzo di ETH: Ether punta di nuovo ai 2 mila USD dopo il rally (Di giovedì 22 luglio 2021) Ether si è rivalutato di oltre il +5% ieri, e potrebbe raggiungere nuovamente il livello dei 2 mila USD infatti è posto appena sotto quella cifra Mercoledì il mercato delle criptovalute si è comportato bene, bitcoin ha superato il livello dei 30 mila USD ed è nuovamente scambiato sopra i 32 mila USD, Ether è balzato di oltre il +5% dopo le perdite registrate martedì. Alla chiusura del mercoledì ETH era scambiato a 1.996 dollari, ma aveva iniziato la giornata con un tono ribassista scendendo ad un minimo intraday a 1.754,27 dollari prima che iniziasse il rally. ETH si è ... Leggi su coinlist.me (Di giovedì 22 luglio 2021)si è rivalutato di oltre il +5% ieri, e potrebbe raggiungere nuovamente il livello dei 2USD infatti è posto appena sotto quella cifra Mercoledì il mercato delle criptovalute si è comportato bene, bitcoin ha superato il livello dei 30USD ed è nuovamente scambiato sopra i 32USD,è balzato di oltre il +5%le perdite registrate martedì. Alla chiusura del mercoledì ETH era scambiato a 1.996 dollari, ma aveva iniziato la giornata con un tono ribassista scendendo ad un minimo intraday a 1.754,27 dollari prima che iniziasse il. ETH si è ...

Advertising

alex_orlowski : Come promesso l'analisi del hashtag #iostoconHysaj . Una lodevole iniziativa dei tifosi Laziali. Anche se non si è… - ItalyMFA : Sul canale Vimeo del portale #italiana, la seconda puntata del progetto “Art and Politics”, in collaborazione con… - Azione_it : Quota 100 “è stato un sussidio ai ceti benestanti” e “un trasferimento di risorse dalle donne agli uomini”, oltre a… - dxdanny68 : In Albania i medici che salvano i malati fanno fare le analisi del sangue per il didimero. Se alto somministrano ep… - Amaaaaanu : RT @Amaaaaanu: IO CHE FACCIO LE ANALISI DEL SANGUE -