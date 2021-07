Amy Winehouse: 10 anni senza la più bella voce soul-jazz contemporanea (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono passati 10 anni da quel tragico 23 luglio 2011, quando alle 15.53 Amy Winehouse, da molti considerata la più grande cantante pop-jazz degli ultimi 30 anni, venne ritrovata priva di vita nella sua abitazione al numero 30 di Camden Square, nel cuore di Londra. Sono bastati due soli album in vita, Frank del 2003 e Back to Black del 2006, per entrare di diritto nell'Olimpo delle più belle voci "nere" di sempre, anche se Amy aveva la pelle candida, pur ricoperta da numerosi tatuaggi. «Era l'unica che cantava davvero in quello che io chiamo il modo giusto» - ha sottolineato il crooner Tony Bennett- «Amy aveva una delle più ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono passati 10da quel tragico 23 luglio 2011, quando alle 15.53 Amy, da molti considerata la più grande cantante pop-degli ultimi 30, venne ritrovata priva di vita nella sua abitazione al numero 30 di Camden Square, nel cuore di Londra. Sono bastati due soli album in vita, Frank del 2003 e Back to Black del 2006, per entrare di diritto nell'Olimpo delle più belle voci "nere" di sempre, anche se Amy aveva la pelle candida, pur ricoperta da numerosi tatuaggi. «Era l'unica che cantava davvero in quello che io chiamo il modo giusto» - ha sottolineato il crooner Tony Bennett- «Amy aveva una delle più ...

Advertising

amy_ICYMI : Il 23 luglio per tutti è l'anniversario degli One direction. Per me è l'anniversario di morte di Amy Winehouse - tizianacampodon : 'morte accidentale' Amy #Winehouse ?? - TheMusicPost2 : Dionne Bromfield racconta Amy Winehouse in un nuovo doc: «Ecco chi era davvero» - BeppeGatti : @NataStanca91 Ti capisco ...io della musica passata e odierna amo principalmente le voci ...le tonalità ...prova a… - Valerio000j : Questo fa la fine di amy Winehouse -