Amnesty International ha rilasciato un tool per smascherare Pegasus (anche sul tuo telefono) (Di giovedì 22 luglio 2021) Ci sono probabilità remote, per un comune cittadino, di essere finiti nella fitta rete di Pegasus. Tuttavia, vista la pervasività di questo strumento sofisticato progettato dal gruppo israeliano NSO Group, non è detto che operatori di stampa e comunicatori, attivisti o addirittura politici (anche italiani, ieri vi abbiamo parlato di come Romano Prodi sia finito nella lista del Pegasus Project) siano totalmente coperti rispetto a questo strumento. Per questo motivo, Amnesty International – che ha collaborato con il consorzio di giornalisti Forbidden Stories che ha tirato fuori uno scandalo evidentemente di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 luglio 2021) Ci sono probabilità remote, per un comune cittadino, di essere finiti nella fitta rete di. Tuttavia, vista la pervasività di questo strumento sofisticato progettato dal gruppo israeliano NSO Group, non è detto che operatori di stampa e comunicatori, attivisti o addirittura politici (italiani, ieri vi abbiamo parlato di come Romano Prodi sia finito nella lista delProject) siano totalmente coperti rispetto a questo strumento. Per questo motivo,– che ha collaborato con il consorzio di giornalisti Forbidden Stories che ha tirato fuori uno scandalo evidentemente di ...

Come verifico se sul mio smartphone è installato lo spyware Pegasus? Vediamo come si fa per verificare se sul vostro smartphone è installato lo spyware Pegasus di cui abbiamo più volte parlato.

