American Beauty: Mena Suvari racconta una "strana esperienza" con Kevin Spacey sul set (Di giovedì 22 luglio 2021) Mena Suvari ha recentemente parlato, durante un intervista di people Magazine, di una "strana esperienza" che ha condiviso con Kevin Spacey sul set di American Beauty. Kevin Spacey aveva un metodo di recitazione "strano e insolito" sul set di American Beauty, secondo quanto recentemente dichiarato dalla sua co-protagonista Mena Suvari, che portò i due ad avere quella che l'attrice ha definito una "strana esperienza" sul set ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 luglio 2021)ha recentemente parlato, durante un intervista di people Magazine, di una "" che ha condiviso consul set diaveva un metodo di recitazione "strano e insolito" sul set di, secondo quanto recentemente dichiarato dalla sua co-protagonista, che portò i due ad avere quella che l'attrice ha definito una "" sul set ...

