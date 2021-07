Alla fine ce l’ha fatta: Renzi finisce sulla pagina social della Lega (Di giovedì 22 luglio 2021) Il maiuscoletto per gridare ai fan il lieto evento: Matteo Renzi ha firmato il Referendum sulla Giustizia. Un’esultanza che non parte dAlla pagina social di Italia Viva, ma da quella della Lega che ha celebrato su Facebook, Instagram e Twitter l’appoggio pubblico e formale dell’ex Presidente del Consiglio Alla loro mobilitazione dal basso per chiedere la modifica di alcuni elementi giudicati critici e da riformulare. Renzi firma il referendum sulla Giustizia e finisce sui social ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Il maiuscoletto per gridare ai fan il lieto evento: Matteoha firmato il ReferendumGiustizia. Un’esultanza che non parte ddi Italia Viva, ma da quellache ha celebrato su Facebook, Instagram e Twitter l’appoggio pubblico e formale dell’ex Presidente del Consiglioloro mobilitazione dal basso per chiedere la modifica di alcuni elementi giudicati critici e da riformulare.firma il referendumGiustizia esui...

