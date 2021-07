Alla faccia della kasta. Giachetti contro Fico che non vuole il green pass alla Camera (Di giovedì 22 luglio 2021) "Ho letto che il presidente della Camera Roberto Fico non si sente d'accordo con chi sostiene: 'qui a Montecitorio si entra solo con il green pass'. In base a quale criterio Fico ritiene che quello che chiediamo ai cittadini di fare fuori dall'Aula, non sia dovuto anche dentro l'Aula?", ha detto il deputato di Italia viva e del Partito Radicale Transnazionale Roberto Giachetti alla Camera. Il deputato ha poi aggiunto: "Fico rappresenta la Camera e quindi ci espone tutti: i titoli sono già: ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 luglio 2021) "Ho letto che il presidenteRobertonon si sente d'accordo con chi sostiene: 'qui a Montecitorio si entra solo con il'. In base a quale criterioritiene che quello che chiediamo ai cittadini di fare fuori dall'Aula, non sia dovuto anche dentro l'Aula?", ha detto il deputato di Italia viva e del Partito Radicale Transnazionale Roberto. Il deputato ha poi aggiunto: "rappresenta lae quindi ci espone tutti: i titoli sono già: ...

