Alice in Wonderland | arriva il manga di Jun Abe | ecco quando

In occasione dei 70 anni dall'uscita del classico Disney, arriva l'adattamento manga del capolavoro cinematografico di Tim Burton Il 26 luglio 1951 arrivava nelle sale statunitensi Alice nel Paese delle Meraviglie, 13° classico Disney destinato a diventare, insieme alla sua protagonista, uno dei più amati di sempre. Per festeggiare questa ricorrenza, Disney Planet pubblica Alice in Wonderland, adattamento manga del live action omonimo di Tim Burton, a cura di Jun Abe. I due volumi dell'opera saranno disponibili in edicola, fumetteria e su Panini.it, separati o inclusi in ...

Alice in Wonderland di Tim Burton e la (splendida) versione manga del film Alice in Wonderland di Tim Burton a fumetto? Sì, in occasione dei 70 anni dall’uscita del classico Disney, arriva l’adattamento manga di Jun Abe edito da Panini Comics.

