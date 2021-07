Alena Seredova svela ulteriori dettagli sul tradimento di Buffon (Di giovedì 22 luglio 2021) Alena Seredova, la fine della relazione con il portiere più forte del mondo Alena Seredova torna a parlare una volta ancora del presunto tradimento di Gianluigi Buffon. Così anni dopo spuntano dei nuovi retroscena sulla vita sentimentale del calciatore che all’età di 43 anni andrà a difendere ancora una porta di calcio dopo l’addio alla L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 22 luglio 2021), la fine della relazione con il portiere più forte del mondotorna a parlare una volta ancora del presuntodi Gianluigi. Così anni dopo spuntano dei nuovi retroscena sulla vita sentimentale del calciatore che all’età di 43 anni andrà a difendere ancora una porta di calcio dopo l’addio alla L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

VanityFairIt : «Chi mi ha detto del tradimento? L’ho sentito alla radio. Però non sono stata l’ultima a saperlo. Dopo di me, l’ha… - occhio_notizie : Alena #Seredova sul tradimento di #Buffon: 'Per la precisione sono stata la penultima a saperlo…' - ninoBertolino : RT @ilgiornale: Alena Seredova è tornata a parlare pubblicamente del 'tradimento' di Buffon e la stoccata all'ex marito sui social network… - leonzan75 : RT @ilgiornale: Alena Seredova è tornata a parlare pubblicamente del 'tradimento' di Buffon e la stoccata all'ex marito sui social network… - JohSogos : RT @ilgiornale: Alena Seredova è tornata a parlare pubblicamente del 'tradimento' di Buffon e la stoccata all'ex marito sui social network… -