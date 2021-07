Alberto Zangrillo, l’annuncio improvviso: “E’ clinicamente morto” (Di giovedì 22 luglio 2021) Alberto Zangrillo torna alla carica. Sulla pandemia, come l'anno scorso, avvisa: «Il mio compito di clinico è interpretare la realtà. Il 31 maggio 2020 dissi che il virus era clinicamente inesistente, perché nel mio ospedale da un mese non entrava un paziente da ricoverare per Covid. Oggi ripeterei esattamente la stessa cosa, perché nell'ultima settimana sono arrivati 11 contagiati di cui 8 rimandati a casa e 3 ricoverati per motivi non gravi». Il primario di Anestesia e Rianimazione all'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, prorettore dell'università Vita-Salute San Raffaele, conferma così in un'intervista a La Stampa l'evidenza di ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 22 luglio 2021)torna alla carica. Sulla pandemia, come l'anno scorso, avvisa: «Il mio compito di clinico è interpretare la realtà. Il 31 maggio 2020 dissi che il virus erainesistente, perché nel mio ospedale da un mese non entrava un paziente da ricoverare per Covid. Oggi ripeterei esattamente la stessa cosa, perché nell'ultima settimana sono arrivati 11 contagiati di cui 8 rimandati a casa e 3 ricoverati per motivi non gravi». Il primario di Anestesia e Rianimazione all'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, prorettore dell'università Vita-Salute San Raffaele, conferma così in un'intervista a La Stampa l'evidenza di ...

