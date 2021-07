Albenga | pulizia del Centa e interventi di manutenzione straordinaria di rii e canali

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Albenga pulizia

IVG.it

...straordinaria di rii e canali presenti sul territorio di. In particolare terminerà entro il prossimo15 Agosto (nel rispetto delle norme di tutela previste per le zone SIC) la.... Continuano gli interventi di manutenzione straordinaria di rii e canali presenti sul territorio difrutto di importanti scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione albenganese guidata dal sindaco Riccardo Tomatis.Terminerà entro ferragosto (nel rispetto delle norme di tutela previste per le zone SIC) la pulizia straordinaria del Centa ad Albenga, nel tratto compreso tra la variante dell’Aurelia e l’area commer ...Albenga. Continuano gli interventi di manutenzione straordinaria di rii e canali presenti sul territorio di Albenga frutto di importanti scelte programmatiche effettuate dall’amministrazione albengane ...