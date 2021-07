Albano Carrisi e Romina Power | quando è scesa la notte tra me e lei Il clamoroso schiaffo morale alla ex moglie

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 luglio 2021) "Tra me e lei èla".si racconta al settimanale Oggi insiemeseconda compagna Loredana Lecciso e svela verità scomode sulla sua storica ex. Una crisi esplosa con il dramma della loro figlia Ylenia, scomparsa a fine 1993. Un evento che ha diviso per sempre i due cantanti, con Al Bano rassegnatomorte della ragazza eancora oggi convinta che la figlia sia viva, scappata e isolatasi volontariamente dal suo passato e dfamiglia. ...