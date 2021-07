Al Teatro Ghirelli la prima de “I volti del palazzo del sogno” con Massarini

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Il cinema, la narrazione “fuori” poi. Con questa quinta edizione dei “Racconti del contemporaneo”, la rassegna di talk, cinema e musica ideata per la mostra “Stories from the rooms”, continuano ad aprirsi idealmente le stanze del Chelsea Hotel per dare vita agli affascinanti racconti dei suoi “inquilini”, Domani sera (giovedì 22 luglio), per la sezione cinema, aFruscione (centro storico, Salerno) sarà proiettato “Marianne & Leonard: words of love”, regia di Nick Broomfield. Documentario, USA, 2019, durata 97 minuti. Ad introdurre la visione del film sarà Paolo Spagnuolo, ...