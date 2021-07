Al Cemad-Gemelli sala ibrida ‘hi-tech’ per malattie gastroenterologiche

(Di giovedì 22 luglio 2021) Un importante tassello arricchisce da oggi il Centroapparato digerente () della Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIrccs di Roma: la primain Italia dedicata al trattamento endoscopico delle patologie. Si tratta di unaoperatoria in piena regola (Hybrid Operating Room), straordinariamente dotata al suo interno di apparecchiature di diagnostica per immagini all’avanguardia. La nuovaha avuto il sostegno di Fondazione Roma e del suo presidente onorario ...

