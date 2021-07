Aida Yespica, la modella è una furia: l’accusa che circola è pesantissima: “Ho denunciato” (Di giovedì 22 luglio 2021) Respinge con forza ogni accusa Aida Yespica che di certo non percorre la strada del silenzio. Non ignora le brutte voci che girano su di lei e decide di affrontarle a muso duro, senza paura. Vi starete chiedendo: “Ma cosa è successo?”, ve lo spieghiamo subito. Sembra che nel mondo del calcio di altissimo livello, girino degli audio dell’attuale presidente del Real Madrid, Perez, in cui raccontava una situazione imbarazzante. La stessa vedeva protagonista anche Jose Mourinho, attuale allenatore della Roma e all’epoca tecnico del Real e il calciatore tedesco Mesut Ozil. Il presidente Perez raccontava che Ozil aveva lasciato la fidanzata per un’altra ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Respinge con forza ogni accusache di certo non percorre la strada del silenzio. Non ignora le brutte voci che girano su di lei e decide di affrontarle a muso duro, senza paura. Vi starete chiedendo: “Ma cosa è successo?”, ve lo spieghiamo subito. Sembra che nel mondo del calcio di altissimo livello, girino degli audio dell’attuale presidente del Real Madrid, Perez, in cui raccontava una situazione imbarazzante. La stessa vedeva protagonista anche Jose Mourinho, attuale allenatore della Roma e all’epoca tecnico del Real e il calciatore tedesco Mesut Ozil. Il presidente Perez raccontava che Ozil aveva lasciato la fidanzata per un’altra ...

