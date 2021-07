Aida Yespica furiosa dopo gli audio hot: «Su di me notizie infamanti». Da Mourinho a Ozil, cos’è successo (Di giovedì 22 luglio 2021) dopo le presunte rivelazioni hot su Aida Yespica, arriva la durissima replica da parte della showgirl venezuelana, che tramite lo studio legale degli avvocati Luca Simioni del Foro di Treviso e Karen Raffa del Foro di Bologna fa sapere di aver dato mandato «affinché tutelino i miei diritti nelle sedi opportune». «Le infamanti notizie sulla mia persona pubblicate in questi giorni su numerose testate nazionali e internazionali sono totalmente false, oltreché gravemente lesive del mio onore e della mia immagine di donna e, soprattutto, di madre», si legge in una nota. Negli audio ‘rubati’ ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 22 luglio 2021)le presunte rivelazioni hot su, arriva la durissima replica da parte della showgirl venezuelana, che tramite lo studio legale degli avvocati Luca Simioni del Foro di Treviso e Karen Raffa del Foro di Bologna fa sapere di aver dato mandato «affinché tutelino i miei diritti nelle sedi opportune». «Lesulla mia persona pubblicate in questi giorni su numerose testate nazionali e internazionali sono totalmente false, oltreché gravemente lesive del mio onore e della mia immagine di donna e, soprattutto, di madre», si legge in una nota. Negli‘rubati’ ...

Advertising

Zicutake : Aida Yespica furiosa per gli audio di Perez: 'Su di me notizie infamanti' - Sport_Fair : Aida #Yespica coinvolta negli audio hot di Florentino #Perez La modella venezuelana non ci sta e porta tutti in tri… - mauro_crescenzo : Aida Yespica furiosa dopo gli audio hot: «Su di me notizie infamanti». Da Mourinho a Ozil, cos'è successo… - Strow_Mania : RT @fcin1908it: Perez e gli audio su Mourinho e Ozil. Aida Yespica: “Notizie infamanti, denuncio” - zazoomblog : Aida Yespica furiosa dopo gli audio hot: «Su di me notizie infamanti». Da Mourinho a Ozil cosè successo - #Yespica… -