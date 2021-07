Aia, sospesi gli arbitri Massa e Giacomelli per “irregolarità amministrative” (Di giovedì 22 luglio 2021) Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli arbitri Piero Giacomelli e Davide Massa, sarebbero stati sospesi dai vertici dell’AIA (Associazione Italiana arbitri) in seguito all’apertura, da parte della Procura, di un fascicolo per irregolarità amministrative. Si tratterebbe di incongruenze nei rimborsi richiesti dagli arbitri (rimborso chilometrico, uso dei taxi e ai tamponi previsti dalle norme per il Covid). Nel caso in cui, le squalifiche venissero confermate, le loro carriere sarebbero definitivamente concluse in quanto la durata della ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gliPieroe Davide, sarebbero statidai vertici dell’AIA (Associazione Italiana) in seguito all’apertura, da parte della Procura, di un fascicolo per. Si tratterebbe di incongruenze nei rimborsi richiesti dagli(rimborso chilometrico, uso dei taxi e ai tamponi previsti dalle norme per il Covid). Nel caso in cui, le squalifiche venissero confermate, le loro carriere sarebbero definitivamente concluse in quanto la durata della ...

MundoNapoli : Aia: sospesi anche Massa e Giacomelli - Marci_Para10 : Cmq è incredibile che certi #arbitri vengano sospesi per qualche richiesta di rimborso falsa, e non per le partite che hanno falsato!! #Aia - BeppeMastrotta : RT @lVendemiale: dopo Pasqua e LaPenna, dopo le dimissioni improvvise di #Calvarese, altri due arbitri di #SerieA sospesi: #Massa e #Giacom… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SKY – AIA, Rocchi perde due arbitri: sospesi Massa e Giacomelli: SKY –… - jrbasket2015 : RT @lVendemiale: dopo Pasqua e LaPenna, dopo le dimissioni improvvise di #Calvarese, altri due arbitri di #SerieA sospesi: #Massa e #Giacom… -