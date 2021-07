Agostinelli: 'Spalletti al Napoli? Impatto positivo' (Di giovedì 22 luglio 2021) Napoli - " Non avevo dubbi che l'arrivo di Spalletti al Napoli avrebbe avuto un Impatto positivo ". Così l'allenatore Andrea Agostinelli, ai microfoni di Radio Marte, sul neo tecnico azzurro già al ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 luglio 2021)- " Non avevo dubbi che l'arrivo dialavrebbe avuto un". Così l'allenatore Andrea, ai microfoni di Radio Marte, sul neo tecnico azzurro già al ...

Advertising

AzzurrissimoTwi : ?? IL TECNICO. Agostinelli: “Per Spalletti gli intoccabili sono Koulibaly e Osimhen” - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Agostinelli: 'Per Spalletti credo siano intoccabili Koulibaly ed Osimhen' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Agostinelli: 'Per Spalletti credo siano intoccabili Koulibaly ed Osimhen' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Agostinelli: 'Per Spalletti credo siano intoccabili Koulibaly ed Osimhen' - napolimagazine : IL PARERE - Agostinelli: 'Per Spalletti credo siano intoccabili Koulibaly ed Osimhen' -