(Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Con riferimento ai fatti di una gravida inaudita che si sono verificati presso la struttura ospedaliera– lo scriventePompeo – precisa quanto segue: i fatti e le circostanze descritte dall’Avvocato Raffaelenon solo distorcono la realtà, ma cosa ancora più grave sonodella miapersonale. Per tali motivi, poiché ho tenuto sempre una condotta irreprensibile per 34 anni nello svolgimento della mia attività lavorativa, conquistando la stima e il rispetto dei colleghi e pazienti a cui ho prestato assistenza, ...

Advertising

anteprima24 : ** Aggressione Fatebenefratelli, Taddeo risponde a Scarinzi: 'Parole lesive sulla mia reputazione' **… - NTR24 : Aggressione al ‘Fatebenefratelli’, la versione degli indagati: ‘Chi ha fatto violenza a chi?’… - TV7Benevento : Aggressione al pronto soccorso del Fatebenefratelli. La difesa degli indagati... - ottopagine : Aggressione al Fatebenefratelli. Gli indagati si difendono: ecco cosa è accaduto #Benevento - zazoomblog : Aggressione Fatebenefratelli la versione degli accusati: “Operatore disse di appartenere agli Sparandeo” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggressione Fatebenefratelli

L'uomo, quindi, è stato accompagnato al pronto soccorso deldove è stato medicato e dimesso. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ...I fatti esposti ieri alla Questura, all'Ospedalee alla dirigenza dell'Asl dagli ... in una nota inviata in redazione per conto dei suoi assistiti coinvolti nella presunta...“Chi ha fatto violenza a chi? Lo stabilirà la Magistratura in presenza di versioni e di denunce contrapposte dei soggetti coinvolti. I fatti esposti ieri alla Questura, all’Ospedale Fatebenefratelli e ...“Chi ha fatto violenza a chi? Lo stabilirà la Magistratura in presenza di versioni e di denunce contrapposte dei soggetti coinvolti. I fatti esposti ieri alla Questura, all’Ospedale Fatebenefratelli e ...