Aggiudicata la gara per la frana sulla strada provinciale 87, sopralluogo del presidente Di Maria (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti San Lupo (Bn) – sopralluogo di Antonio Di Maria, presidente della Provincia di Benevento, sul cantiere dei lavori sulla strada provinciale n. 87 “Ex SS 87 Sannitica” nel tratto tra l’abitato di San Lupo e la località Zingolella di Casalduni. I lavori consistono nel risanamento di un’area in forte dissesto idrogeologico che aveva a suo tempo costretto alla chiusura di una corsia in direzione San Lupo. I lavori comportano una spesa di € 98.604,12. Intanto il Settore Tecnico della Provincia ha comunicato di aver aggiudicato in via definitiva la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti San Lupo (Bn) –di Antonio Didella Provincia di Benevento, sul cantiere dei lavorin. 87 “Ex SS 87 Sannitica” nel tratto tra l’abitato di San Lupo e la località Zingolella di Casalduni. I lavori consistono nel risanamento di un’area in forte dissesto idrogeologico che aveva a suo tempo costretto alla chiusura di una corsia in direzione San Lupo. I lavori comportano una spesa di € 98.604,12. Intanto il Settore Tecnico della Provincia ha comunicato di aver aggiudicato in via definitiva la ...

Advertising

anteprima24 : ** Aggiudicata la gara per la frana sulla strada provinciale 87, sopralluogo del presidente Di Maria **… - salernonotizie : Lavori di messa in sicurezza di via Cinque a Cava de’Tirreni, aggiudicata la gara - anteprima24 : ** Cava de' Tirreni, aggiudicata la gara per 'Via Cinque' ** - StreetNews24 : Grande successo per la Finalissima del contest “Italian Stage Tour – Fiuggi Sound” che ha premiato i finalisti dell… - FasanoLiveCom : Case Agricole, aggiudicata la gara d’appalto: i lavori partiranno nelle prossime settimane -