Ag Fifa | Brovarone | Mercato atipico Insigne? Se rinnova bene | sennò il Napoli si accontenterà di cederlo a quanto può

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 22 luglio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete", di Raffaele Auriemma, è intervenuto l'agente Bernardo. Di seguito i punti più importanti delle sue parole: "e ricco di difficoltà, richiederà molta fantasia. Non si può fare finta di nulla: i club indebitandosi ulteriormente e arrampicandosi un po' sugli specchi staranno in piedi, altrimenti il discorso a livello di liquidità è difficile. Momento in cui ci vuole una grande abilità ma pure il giusto distacco della gente rispetto al calcio romantico di prima. Bisogna anche accettare le cessioni di rilievo". "? Discorso ...