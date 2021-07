Adesso Alexa avrà anche un’opzione di voce maschile (Di giovedì 22 luglio 2021) Una nuova ed interessante novità è stata rilasciata per Alexa, la famosa assistente virtuale di Amazon. A quanto pare, l’azienda di commercio statunitense ha lanciato, in maniera silenziosa e senza alcun annuncio, una nuova opzione vocale con la facoltà di scegliere una voce maschile: dal nome “Ziggy”. Questo particolare nome si presume fosse stato scelto per l’amore che Amazon nutre per il marchio in stile “A to Z”. La nuova opzione vocale di Amazon è stata aggiunta qualche giorno fa insieme ad un annuncio per nuove voci appartenenti a celebrità come Shaq (ex campione di NBA) e Melissa McCarthy (attrice comica), ma a quanto pare la ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Una nuova ed interessante novità è stata rilasciata per, la famosa assistente virtuale di Amazon. A quanto pare, l’azienda di commercio statunitense ha lanciato, in maniera silenziosa e senza alcun annuncio, una nuova opzione vocale con la facoltà di scegliere una: dal nome “Ziggy”. Questo particolare nome si presume fosse stato scelto per l’amore che Amazon nutre per il marchio in stile “A to Z”. La nuova opzione vocale di Amazon è stata aggiunta qualche giorno fa insieme ad un annuncio per nuove voci appartenenti a celebrità come Shaq (ex campione di NBA) e Melissa McCarthy (attrice comica), ma a quanto pare la ...

Advertising

_TYPEONEGATIVE_ : @Daniele32311507 @logansette @marioadinolfi vallo a dire ai poliziotti che hanno perso occhi e arti per 4 sfigati,… - Andyilmatto : @ilmaloservizio Ma che, adesso li fanno anche con Alexa? Alla faccia della domotica... - klaeivanov : oggi ho preso troppe medicine e adesso ho lo stomaco sottosopra, alexa play notti in bianco pt2 - svcvka : @d_jvinita In che senso alexa scusa e io lo vedo adesso - Paola76125447 : @ilciccio67 @foresta233 @anna_1951 Adesso chiedo ad Alexa?? -