Acqua, Abc Napoli: approvate le nuove tariffe (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Consiglio di Amministrazione di ABC Napoli ha adottato le nuove tariffe del Servizio Idrico Integrato per il quadriennio 2020 – 2023, già approvate dall’Ente Idrico Campano con delibera n 25 del 7 luglio 2021. Le nuove tariffe, derivano dall’applicazione del complesso sistema di calcolo (Metodo Tariffario Idrico MTI-3) determinato da ARERA e che, in particolare per questo periodo di regolazione, basandosi sugli investimenti effettivamente realizzati e sui miglioramenti nella gestione certificati, promuove la sostenibilità ambientale e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Consiglio di Amministrazione di ABCha adottato ledel Servizio Idrico Integrato per il quadriennio 2020 – 2023, giàdall’Ente Idrico Campano con delibera n 25 del 7 luglio 2021. Le, derivano dall’applicazione del complesso sistema di calcolo (Metodo Tariffario Idrico MTI-3) determinato da ARERA e che, in particolare per questo periodo di regolazione, basandosi sugli investimenti effettivamente realizzati e sui miglioramenti nella gestione certificati, promuove la sostenibilità ambientale e ...

Advertising

anteprima24 : ** #Acqua, Abc #Napoli: approvate le nuove tariffe ** - LFacciato : @redmagma @LegaSalvini @Quirinale Ehi genio... Oltre all'ignoranza sulla faccenda 49 milioni di cui disconosci prop… - sparkIes__ : Mottalemi che procede con la lavazione del suo corpo peloso visto che a casa sua non ci sta l’acqua - nogoldencrime : non so se mi fa più piangere il fatto che il surriscaldamento globale li abbia spinti in mezzo a tutte quelle perso… -