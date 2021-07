Accordo di pace con Vivendi, Fininvest torna ad oltre 50% azioni Mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021) Fininvest, Mediaset e Vivendi hanno siglato il closing dell'Accordo globale raggiunto per mettere fine alle loro controversie, rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti. In particolare, Fininvest ha acquistato il 5,0% del capitale sociale di Mediaset detenuto direttamente da Vivendi, al prezzo di 2,70 euro per azione (tenuto conto dello stacco del dividendo e del relativo pagamento avvenuti, rispettivamente, in data 19 luglio e 21 luglio 2021).Con tale acquisto Fininvest torna a possedere oltre il 50% ... Leggi su digital-news (Di giovedì 22 luglio 2021)hanno siglato il closing dell'globale raggiunto per mettere fine alle loro controversie, rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti. In particolare,ha acquistato il 5,0% del capitale sociale didetenuto direttamente da, al prezzo di 2,70 euro per azione (tenuto conto dello stacco del dividendo e del relativo pagamento avvenuti, rispettivamente, in data 19 luglio e 21 luglio 2021).Con tale acquistoa possedereil 50% ...

