Accordo di pace con Vivendi, Fininvest torna ad oltre 50% azioni Mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021) Fininvest, Mediaset e Vivendi hanno siglato il closing dell'Accordo globale raggiunto per mettere fine alle loro controversie, rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti. In particolare, Fininvest ha acquistato il 5,0% del capitale sociale di Mediaset detenuto direttamente da Vivendi, al prezzo di 2,70 euro per azione (tenuto conto dello stacco del dividendo e del relativo pagamento avvenuti, rispettivamente, in data 19 luglio e 21 luglio 2021).Con tale acquisto Fininvest torna a possedere oltre il 50% ... Leggi su digital-news (Di giovedì 22 luglio 2021)hanno siglato il closing dell'globale raggiunto per mettere fine alle loro controversie, rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti. In particolare,ha acquistato il 5,0% del capitale sociale didetenuto direttamente da, al prezzo di 2,70 euro per azione (tenuto conto dello stacco del dividendo e del relativo pagamento avvenuti, rispettivamente, in data 19 luglio e 21 luglio 2021).Con tale acquistoa possedereil 50% ...

Advertising

oneus_italia : [#US_zip #XION] 210721 Titolo: Cellulare, sei nei guai!!!! Contenuto: Ecco il motivo per cui ho paura del mio cel… - lorenzogps : tess, senti questa: Libertà Con la promessa, non vai d’accordo quasi mai. E' il piacere l'intesa valida, donato,… - PES_PoA : @LORENT_SALEH L'espulsione e la consegna di @LORENT_SALEH al regime di Maduro è stato un errore di @JuanManSantos .… - jeannesack : siamo tutti d’accordo che still with you va ascoltata in pace di notte con gli occhi chiusi al caldo sotto le coperte - Rickae_22 : scusate lo sfogo ma non accetto veder scritto che 'avere armi in giro incentiva la pace civile' Se siete d'accordo… -