“Abbiamo tre no vax in squadra”, il club di Serie A lancia l’allarme (Di giovedì 22 luglio 2021) Il messaggio arriva da uno dei club di Serie A. “Ci sono tre no vax in squadra”, spiega il dirigente che solleva la questione. In tempi di Covid, si sa che il vaccino resta l’arma più importante che si ha a disposizione per combattere una malattia che ha messo in ginocchio tutto il mondo. E Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 22 luglio 2021) Il messaggio arriva da uno deidiA. “Ci sono tre no vax in”, spiega il dirigente che solleva la questione. In tempi di Covid, si sa che il vaccino resta l’arma più importante che si ha a disposizione per combattere una malattia che ha messo in ginocchio tutto il mondo. E Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

emergency_ong : #Afghanistan Tre razzi hanno colpito i pressi del palazzo presidenziale di #Kabul. “Dopo pochi minuti abbiamo ricev… - seiofossifuoco : tatuatrice ti prego smetti di tenermi appeso sono tre settimane che dobbiamo scegliere la data per i tatuaggi so ch… - for_kebab : COSTA: Lei d-dovrà a-aspettare d-due, tre, giorni! METIN: Ah! COSTA: Per q-quanto r-riguarda te, penso che no-no-n… - Aleenooi1 : @fratotolo2 Certo, lo scorso anno venivamo da tre mesi di lockdown duro ed aeroporti chiusi. Quest'anno abbiamo dat… - saihao_o : RT @majitenshimami: 'ci sono mikey draken e mitsuya sul motorino, li ferma un vigile e gli dice ragazzi siete in tre sul motorino e senza c… -