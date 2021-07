A Tokyo 2020 sarà presente anche il Team Rifugiati: si tratta di 29 atleti da 11 Nazioni (Di giovedì 22 luglio 2021) Ai Giochi che si aprono a Tokyo il Team Rifugiati conterà 29 atleti da 11 Nazioni, in dodici discipline, e sfilerà dietro la Grecia, tradizionale apripista delle 206 Nazioni partecipanti. 'A tutti i ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 luglio 2021) Ai Giochi che si aprono ailconterà 29da 11, in dodici discipline, e sfilerà dietro la Grecia, tradizionale apripista delle 206partecipanti. 'A tutti i ...

