A raccontare comincia tu: le anticipazioni della puntata del 22 luglio su Rai 3 (replica) (Di giovedì 22 luglio 2021) A raccontare comincia tu Raffaella Carrà: anticipazioni puntata 22 luglio su Rai 3 (replica) Questa sera, giovedì 22 luglio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda in replica A raccontare comincia tu, l'ultima trasmissione condotta da Raffaella Carrà, andata in onda proprio su Rai 3 nel 2019. Un programma che aveva riscosso buoni ascolti e che sarebbe dovuto presto tornare in onda con la nuova stagione, ma purtroppo la malattia che ha colpito la showgirl, scomparsa a 78 anni, non lo ha permesso. Rai 3 ha quindi deciso di rendere omaggio a Raffaella Carrà riproponendo in replica le puntate di A raccontare comincia tu, il giovedì in prima serata.

