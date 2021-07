4 film interessanti ambientati nelle sale da gioco e ispirati al mondo dei casinò

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 22 luglio 2021) I casino hanno ispirato tantissiminon solo a Hollywood ma anche in Italia, molti sono dei veri e propri cult conosciuti in tutto il, altri hanno sicuramente raggiunto il successo nazionale. Le pellicole ambientate neisono attraversate da diversi generi, alcune presentano toni comici e surreali mentre altre sono più drammatiche. In questa particolare dimensione il linguaggio e i codici oscillano fra il pari e il dispari, il rosso e il nero, il jackpot e il poker. Ecco quali sono 4 pellicoleispirate aldei. Las Vegas Questo ...