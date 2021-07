10 anni dalla strage di Utoya e Oslo e il mostro Breivik non si è mai pentito (Di giovedì 22 luglio 2021) Il 22 luglio 2011 l’estremista di destra norvegese Anders Behring Breivik uccise otto persone con una bomba a Oslo, prima di raggiungere l’isola di Utoya vestito da agente di polizia a uccidere a colpi d’arma da fuoco 69 persone che partecipavano a un raduno del Partito laburista giovanile, ferendone altre decine. La commemorazione in occasione del decennale avrebbe dovuto svolgersi dalle 15.25 di oggi, momento in cui il sole avrebbe illuminato la prima di 77 colonne di bronzo davanti all’isola, fuori dalla capitale. Per tre ore e otto minuti, l’esatta durata dell’attacco, il sole avrebbe raggiunto ciascuna delle colonne ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Il 22 luglio 2011 l’estremista di destra norvegese Anders Behringuccise otto persone con una bomba a, prima di raggiungere l’isola divestito da agente di polizia a uccidere a colpi d’arma da fuoco 69 persone che partecipavano a un raduno del Partito laburista giovanile, ferendone altre decine. La commemorazione in occasione del decennale avrebbe dovuto svolgersi dalle 15.25 di oggi, momento in cui il sole avrebbe illuminato la prima di 77 colonne di bronzo davanti all’isola, fuoricapitale. Per tre ore e otto minuti, l’esatta durata dell’attacco, il sole avrebbe raggiunto ciascuna delle colonne ...

CarloCalenda : Singolare che la Sindaca continui a festeggiare i suoi fallimenti, lo Stadio a #TordiValle forse il più clamoroso.… - riotta : Aspettativa di vita negli Usa scende di 1,5 anni per #COVID19 nel 2020, il peggiore salto indietro dalla guerra mon… - borghi_claudio : @NichiVendola Dai Nichi, non far vedere in pubblico che non capisci. Io odiavo la discriminazione contro gli omoses… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Una storia di riscatto e di successo che dalla strada arriva sul podio dell'ambito campionato di pallacanestro degli Stati Uni… - rtl1025 : ????? A 20 anni dalla scomparsa di #Indromontanelli @marcotravaglio ha pubblicato il libro 'Indro il 900: racconti e… -