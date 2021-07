Zona gialla e green pass, nuove regole anche in Fvg. Il tavolo delle Regioni (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: green pass e controlli, verso la stretta: cosa può… La moda di postare il proprio green pass sui social… Vacanze, mascherine e movida: ... Leggi su friulioggi (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili:e controlli, verso la stretta: cosa può… La moda di postare il propriosui social… Vacanze, mascherine e movida: ...

Advertising

NicolaPorro : Altro che cambio dei parametri. Sulla zona gialla si va verso una colossale beffa. @DelpapaMax è furioso ?? - stebellentani : Suppongo che in zona gialla le restrizioni varrebbero solo per chi non ha il green pass, perché mettere vincoli all… - Agenzia_Ansa : Si andrà in zona gialla se l'occupazione delle terapie intensive è superiore al 5% dei posti letto a disposizione.… - sole24ore : Zona gialla: i nuovi parametri per i colori delle regioni. Sicilia più a rischio - benjamn_boliche : RT @fanpage: I governatori delle Regioni chiedono nuovi parametri per la suddivisione in zone di diverso colore -