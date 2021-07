Zevi | coinvolgimento Onorato indice maturità politica e lungimiranza

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma – “La scelta di affidare ad Alessandroil coordinamento della Lista Civica per Gualtieri costituisce un importantedie diper tutta la coalizione.” “Volgere lo sguardo verso un centro moderato, moderno e liberale testimonia come ci si stia muovendo con un approccio inclusivo, che mira ad allargare la coalizione e la squadra sulla base di valori condivisi e unendo tutte le energie migliori che la città è in grado di esprimere.” “, dopo l’esperienza con Marchini, rappresenterà un valore aggiunto e contribuirà a innovare l’offerta ...

Delegato per la Roma Notturna - TobiaIl giovane attivista si è distinto per questa proposta ...anche Antongiulio Pelonzi che non sarà candidato al comune proprio auspicando unin ...Da sinistra: Tobia, Paolo Ciani, Imma Battaglia, Roberto Gualtieri, Cristina Grancio, Giovanni Caudo e Stefano ... che pure in passato avevano dato grande prova dinella scelta dei ...Roma - "La scelta di affidare ad Alessandro Onorato il coordinamento della Lista Civica per Gualtieri costituisce un importante indice di maturità ...Roma - "Ma sta competenza de Carlo Calenda ce serve o nun ce serve??? (cit. Carlo Verdone). Ieri Calenda ha presentato in pompa magna il suo piano per ...