Zangrillo: “il virus è clinicamente inesistente, basta allarmismi” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Zangrillo ritorna sulle dichiarazioni dello scorso anno, in cui parlava del virus come clinicamente inesistente e invita a evitare inutili allarmismi Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e Rianimazione all’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, ritorna sulle dichiarazioni dello scorso anni, in cui affermava che “il virus è clinicamente morto”. Zangrillo, come si legge ne Il Messaggero ha ribadito: «Il mio compito di clinico è interpretare la realtà. Il 31 maggio 2020 dissi che il virus era clinicamente ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 luglio 2021)ritorna sulle dichiarazioni dello scorso anno, in cui parlava delcomee invita a evitare inutiliAlberto, primario di Anestesia e Rianimazione all’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, ritorna sulle dichiarazioni dello scorso anni, in cui affermava che “ilmorto”., come si legge ne Il Messaggero ha ribadito: «Il mio compito di clinico è interpretare la realtà. Il 31 maggio 2020 dissi che ilera...

Advertising

Open_gol : Il primario del San Raffaele torna a pronosticare la fine dell’epidemia. La prima volta non andò benissimo - DennisMarelli : RT @MastriTina: Eccallà! Pronti per il #lockdown in autunno? - fedfor2311 : RT @OrtigiaP: Alberto Zangrillo e la verità sul Covid: 'Non c'è correlazione tra ciò che viene comunicato e quello che accade'nell’ultima s… - ariolele : RT @claudio_2022: Zangrillo torna alla carica: 'Il virus è clinicamente morto, no al Green pass” - PAOLAMALACRIDA : RT @OrtigiaP: Alberto Zangrillo e la verità sul Covid: 'Non c'è correlazione tra ciò che viene comunicato e quello che accade'nell’ultima s… -