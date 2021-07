Younes rifiuta tutte le offerte dell’Eintracht e torna al Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Non sono serviti a molto, i tentativiFrancoforte per trattenere Amin. Il tedesco era stato ceduto dalin prestito, con diritto di riscatto fissato a tre milioni di euro, ma non è voluto restare nonostante gli fosse stato offerto un contratto con ingaggio più vantaggioso. Lo scrive Kicker. All’Eintracht dunque non è rimasto altro che fare un passo indietro. Pare che gli sia arrivata un’offerta economicamente molto importante dal Medio Oriente. Il contratto colintanto scadrà nel 2023. L'articolo ilsta.