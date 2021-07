Winnie Harlow | «La cosa migliore che potessi fare? Essere onesta»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo il successo della prima stagione, su Amazon Prime è tornato finalmente Making the Cut: lo show, dedicato a nuovi talenti del fashion design, è andato in onda con il primo episodio della seconda edizione venerdì 16 luglio sullo sfondo di una nuova città, Los Angeles. «Sono felice di essere nella mia città, Los Angeles, con un gruppo di stilisti e giudici davvero talentuosi, per questa seconda stagione» ha dichiarato Heidi Klum, ancora una volta presentatrice ed executive producer «Lo scorso anno ha imposto al mondo tante nuove sfide, e sono grata di aver potuto continuare le riprese in sicurezza, proseguendo con Tim nel nostro viaggio alla ricerca del prossimo grande marchio di moda di livello internazionale». Ad affiancarla infatti, troviamo come sempre Tim Gunn, ma anche una giuria d’eccezione composta da alcuni ospiti a sorpresa, il Direttore Creativo di Moschino Jeremy Scott e la supermodel Winnie Harlow.