Windows 11 il prossimo 20 ottobre? Nuovi indizi lo lasciano pensare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 luglio 2021) L’anteprima di11 è disponibile da quasi un mese e il sistema operativo dovrebbe arrivare ufficialmente sui dispositivi entro la fine dell’anno. Più precisamente a, secondo un nuovo documento di supporto di Intel. Un lancio più ampio è previsto poi nel 2022, ma non è stata ancora divulgata una possibile data. Tuttavia, è probabile che si tratti del primo trimestre dell’anno.11 è stato annunciato ufficialmente il 24 giugno, ma la società non ha rivelato quando il sistema operativo sarà disponibile per gli utenti che non fanno parte del ProgrammaInsider. Sempre più suggerimenti però ...