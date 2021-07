William e Kate Middleton “rompono la tradizione”: la nuova voce riguarda Baby George (Di mercoledì 21 luglio 2021) Baby George, il primogenito di William e Kate Middleton, compie 8 anni. La royal family sarà quindi in vena di festeggiamenti il 22 luglio, giorno del compleanno del fratello maggiore di Charlotte e Louis che abbiamo visto sugli spalti ai recenti Europei di calcio. Ecco: proprio quanto accaduto dopo la finale che ha visto trionfare gli azzurri di Roberto Mancini sull’Inghilterra avrebbe portato i duchi di Cambridge a prendere una decisione drastica nel giorno speciale del loro primo figlio. Secondo quanto riportato dall’esperta reale Angela Levin, George è diventato bersaglio facile di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021), il primogenito di, compie 8 anni. La royal family sarà quindi in vena di festeggiamenti il 22 luglio, giorno del compleanno del fratello maggiore di Charlotte e Louis che abbiamo visto sugli spalti ai recenti Europei di calcio. Ecco: proprio quanto accaduto dopo la finale che ha visto trionfare gli azzurri di Roberto Mancini sull’Inghilterra avrebbe portato i duchi di Cambridge a prendere una decisione drastica nel giorno speciale del loro primo figlio. Secondo quanto riportato dall’esperta reale Angela Levin,è diventato bersaglio facile di ...

