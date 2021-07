Advertising

GazzettAvellino : Whirlpool, Maraia (M5S): soluzione seguire modello IIA. - ottopagine : Vertenza Whirlpool, dalle lavatrici ai bus: la proposta di Maraia (M5S) #Avellino - cittadiariano : Whirlpool, Maraia:'La soluzione c'è ' -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool Maraia

Ottopagine

Sulla vertenzainterviene il deputato M5S irpino Generoso. "La questione del diritto al lavoro e della sua tutela sono da sempre tra i punti cardini della mia attività politica: è per questo che ...Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa di Generoso, deputato del Movimento 5 Stelle. La questione del diritto al lavoro e della sua tutela sono da sempre tra i punti cardini della mia attività politica: è per questo che seguo con molto ...Il M5S è riuscito nell’intento di trasformare un capannone vuoto in un moderno stabilimento per bus, salvando così molte famiglie dall’indigenza. Ma non ci siamo limitati a questo:c’è stato un grosso ...