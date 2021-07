Whirlpool | lavoratori non mollano | sciopero e manifestazione nazionale a Roma

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – IdiItalia non hanno nessuna intenzione di sventolare bandiera bianca: domani 8 ore diin tutti i siti d’Italia econ presidio alle ore 11 al Ministero dello Sviluppo Economico. Il tavolo al MiSE con la multi, sottolinea una nota della Fim Cisl, è necessario e urgente per dare seguito all’accordo del 2018-21 siglato nelle sedi ministeriali. “Gran parte di quell’accordo è rimasto disatteso da”, ha detto il segretario nazionali Massimiliano Nobis. “Nell’intesa non si parla di dismissione ...

diItalia non hanno nessuna intenzione di sventolare bandiera bianca: domani 8 ore di sciopero in tutti i siti d'Italia e manifestazione a Roma con presidio alle ore 11 al ...Gran parte di quell'accordo è rimasto disatteso da: infatti nell'intesa non si parla di ..."vi sono destinati 14 milioni di investimenti e un piano di reindustrializzazione per 250...(Teleborsa) - I lavoratori di Whirlpool Italia non hanno nessuna intenzione di sventolare bandiera bianca: domani 8 ore di sciopero in tutti i siti d'Italia e manifestazione a Roma con presidio alle..Domani tutto il gruppo Whirlpool sciopera per 8 ore perché non è una vertenza solo di Napoli. Centinaia di lavoratrici e lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti si ritroveranno a Roma per un ...