Whirlpool, domani in 200 da Napoli a manifestazione al Mise (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Partiranno alle sei del mattino, dal piazzale antistante lo stabilimento di via Argine, i sei bus che trasporteranno i circa duecento lavoratori della Whirlpool di Napoli che domani prenderanno parte alla manifestazione al Mise voluta dalle tre organizzazioni sindacali dei metalmeccanici. Una iniziativa decisa per dare ancora più forza alla vertenza che interessa gli addetti della multinazionale statunitense, in particolare i 340 del sito partenopeo, per i quali sono state avviate le procedure di licenziamento collettivo decise dall'azienda, nonostante ...

