Whatsapp, rivoluzione per chiamate e videochiamate: cosa cambia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Arriva una vera e propria rivoluzione per le chiamate e le videochiamate di Whatsapp: cosa cambia adesso per l’app di messaggistica. La schermata di Whatsapp (via pixabay)L’app di messaggistica più utilizzata al mondo, di proprietà di Mark Zuckerberg, sta per subire una vera e propria rivoluzione in fatto di chiamate. Ad annunciare la novità che presto verrà introdotta sui dispositivi sui quali sarà aggiornata l’applicazione alla versione più recente, lo stesso Zuckerberg con un post su Facebook. La nuova funzione ha già una data di ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 21 luglio 2021) Arriva una vera e propriaper lee le videodiadesso per l’app di messaggistica. La schermata di(via pixabay)L’app di messaggistica più utilizzata al mondo, di proprietà di Mark Zuckerberg, sta per subire una vera e propriain fatto di. Ad annunciare la novità che presto verrà introdotta sui dispositivi sui quali sarà aggiornata l’applicazione alla versione più recente, lo stesso Zuckerberg con un post su Facebook. La nuova funzione ha già una data di ...

Advertising

zazoomblog : Whatsapp rivoluzione per chiamate e videochiamate: cosa cambia - #Whatsapp #rivoluzione #chiamate - sjdeffects : togliere il visualizzato su whatsapp la rivoluzione non lo metterò mai più - infoitscienza : Rivoluzione WhatsApp: in arrivo le foto visibili una volta sola - VisonaNicola : RT @ProspettivaSoc1: RIVOLUZIONE TECNOLOGICA E UGUAGLIANZA Se la pandemia avesse colpito il mondo 20 anni fa, come sarebbe andata? In ques… - Ros36292999 : RT @ProspettivaSoc1: RIVOLUZIONE TECNOLOGICA E UGUAGLIANZA Se la pandemia avesse colpito il mondo 20 anni fa, come sarebbe andata? In ques… -